Депутат известна своей жесткой критикой руководства Украины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховная рада провалила голосование по отстранению от последнего в текущей сессии заседания парламента депутата Марьяны Безуглой, которая известна своей жесткой критикой руководства страны. Это следует из трансляции заседания.

За решение отстранить Безуглую выступил 141 депутат при 226 минимально необходимых, против - 10. Многие депутаты не приняли участия в голосовании.

При этом регламентному комитету Рады ранее только с третьей попытки удалось рекомендовать отстранение депутата. По словам коллег Безуглой, ее решили отстранить от работы в Раде из-за "системного нарушения регламента и антисоциального поведения". В частности, по словам Ярослава Железняка, она мешала работе депутатов, потому что снимала заседание Рады на камеру. Безуглая тогда заявила, что обратится в суд из-за этого решения.

На заседании парламента 19 августа Рада в течение нескольких часов не могла начать работу, так как депутаты пытались решить, каким образом выгнать из зала Безуглую. Из-за этого в заседании был объявлен 30-минутный перерыв.

Безуглая известна своими скандальным высказываниями. Она регулярно критикует руководство Вооруженных сил Украины и действующую власть в стране. Депутат также приходила на митинг в Киеве против давления властей страны на антикоррупционные ведомства, однако сама голосовала за лишение их независимости. Сама Безуглая заявляла, что у нее синдром Аспергера - форма расстройства аутического спектра, из-за которого ее способ мышления отличается от других людей.