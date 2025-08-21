Газета сообщила, что молодой человек собирался раздобыть автомат AK-47, чтобы с помощью него осуществить атаку в местах скопления людей

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Полиция Монреаля задержала несовершеннолетнего юношу, который, как утверждается, присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) и планировал совершить нападение от ее имени. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

Имя и возраст задержанного не раскрываются. Известно, что полиция начала расследование по этому делу еще в апреле. В ходе следствия было установлено, что молодой человек собирался раздобыть автомат AK-47, чтобы с помощью него осуществить атаку. В частности, в соцсетях задержанный утверждал, что планирует совершить нападение в местах скопления людей.

В ближайшее время юноша предстанет перед судом, где ему будут предъявлены обвинения в терроризме. Какие сроки заключения ему могут грозить, не уточняется.