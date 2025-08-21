Именно по этой причине накануне на подконтрольном властям телеканале была организована провокация, заявил бывший президент республики

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) устраивают провокации против Патриотического блока, так как напуганы стремительным ростом его рейтинга перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил бывший президент Игорь Додон, являющийся лидером крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, вокруг которой сформирован блок.

"ПДС встревожена стремительным ростом рейтинга Патриотического блока. Именно по этой причине накануне на подконтрольном властям телеканале была организована провокация. Мы рассматриваем эту атаку как попытку ослабить нашу сплоченность. Возникшую ситуацию мы разрешим внутри блока, открыто и честно. Уверенно заявляем: Патриотический блок социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы останется единым. Мы продолжим нашу работу - во имя народа и ради будущего страны", - заявил Додон журналистам, комментируя обвинения, которые были выдвинуты накануне в его адрес на провластном телеканале ТВ-8. Выступая на нем, бывший президент Молдавии и лидер входящей в Патриотический блок Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что Додон, якобы получал деньги от бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Скандал вокруг этого эпизода возник еще в 2019 году после публикаций видеозаписей со скрытой камеры, которые были сделаны Плахотнюком в его офисе, где он обсуждал с тогдашним президентом Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи олигарх пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя Додон пакет не взял, сторонники Санду обвинили его в коррупции. Генеральная прокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело, однако следствие не выявило элементов преступления, а суд Кишинева отказал в возбуждении уголовного дела против бывшего президента, который провел полгода под домашним арестом по обвинению в государственной измене, коррупции и другим тяжким обвинениям, которые также не были доказаны. Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы по заказу Санду, чтобы отвлечь население от провалов в управлении страной и стремительно ухудшающейся ситуации в экономике.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС может потерять большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, сформированный вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает прозападную политику. В парламент также проходит "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.