Кроме того, вводятся упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения

МОСКВА. 21 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла пакет законопроектов о Defence City, который вводит льготы для предприятий оборонного комплекса Украины.

Предприятия-резиденты Defence City, которых определяет Минобороны Украины, согласно пояснительной записке, освобождаются от налога на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога. Кроме того, вводятся упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения и ряд других льгот.

Требования к резидентам Defence City, процедуры и основания предоставления, прекращения и потери этого статуса, а также порядок контроля будут регулироваться законом "О национальной безопасности Украины".

Кроме льгот, пакет законопроектов предусматривает ограничение публичного доступа ко всем данным предприятий-резидентов Defence City в электронных реестрах.

По мнению министра обороны Дениса Шмыгаля, введение Defence City будет способствовать разработке и совершенствованию производимого в стране оружия и техники.