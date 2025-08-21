Глава индийского МИД пригласил Лаврова в Индию

Субраманьям Джайшанкар поблагодарил российскую сторону за открытый и продуктивный обмен мнениями

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Индию.

"Я пригласил министра посетить Индию для продолжения нашего диалога", - сказал Джайшанкар на совместной с Лавровым пресс-конференции, поблагодарив российскую сторону "за открытый и продуктивный обмен мнениями". "Мы рассчитываем на дальнейшее развитие этих отношений в том же духе, который лежит в их основе на протяжении десятилетий", - добавил министр.

Джайшанкар назвал состоявшиеся переговоры содержательными. По его словам, эта встреча "позволила всесторонне рассмотреть весь спектр двусторонних отношений между Индией и Россией". "Мы считаем, что отношения между Индией и Россией являются одними из самых стабильных в мире после Второй мировой войны", - констатировал он.

По словам министра, с российским коллегой они обсудили итоги вчерашнего заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Мы подтвердили наше общее стремление к сбалансированному и устойчивому расширению двусторонней торговли, в том числе за счет увеличения экспорта Индии в Россию", - отметил он.

Глава МИД Индии также выступил за ускорение открытия двух новых индийских консульств в Казани и Екатеринбурге. "Эти консульства еще больше углубят наше региональное взаимодействие и укрепят торговые связи и отношения между людьми", - уверен он.

В контексте мировой политики Джайшанкар и Лавров обсудили приверженность реформе глобального управления, необходимость расширения и активизации Совета Безопасности ООН с учетом современных реалий, сотрудничество в рамках Группы двадцати, БРИКС и ШОС, события на Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане. "Я хочу отметить, что подход Индии по-прежнему заключается в подчеркивании важности диалога и дипломатии для разрешения разногласий", - сказал Джайшанкар.