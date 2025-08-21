По информации газеты, американский лидер планирует занять "выжидательную позицию", чтобы посмотреть, возможно ли самостоятельное проведение встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, дав возможность российскому лидеру Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому самим организовать двустороннюю встречу. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник в администрации Трампа.

По информации собеседника издания, Трамп планирует занять "выжидательную позицию", чтобы посмотреть, возможно ли проведение подобной встречи.

19 августа американский лидер заявил, что все решения по урегулированию конфликта на Украине должны принимать Путин и Зеленский, так как США находятся слишком далеко от места боевых действий.