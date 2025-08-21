Лукашенко планирует обсудить с Путиным модернизацию ракетного производства

Президент Белоруссии обратил внимание на динамику уровня военных угроз

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - сказал белорусский лидер на совещании по вопросу ракетного производства.

Лукашенко обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам президента республики, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии, в том числе в рамках Союзного государства. При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России.