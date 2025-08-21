На совещании по вопросу ракетного производства шла речь о том, какие новые проекты представляют интерес для реализации в Белоруссии, отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Процесс изготовления белорусской части пусковой установки "Орешника" идет с опережением плана. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Пусковая установка "Орешника", во всяком случае белорусская часть, в установленном порядке изготавливается, и все эти мероприятия идут с опережением", - сказал он телеканалу "Первый информационный".

По словам Пантуса, на совещании по вопросу ракетного производства шла речь о перспективах развития производства ракет, о том, какие новые проекты представляют потенциальный интерес для реализации в Белоруссии. "Главой государства поставлена задача дополнительно проработать [эти вопросы] совместно с нашими вооруженными силами, с российскими партнерами и внести окончательные предложения", - цитирует его агентство БелТА.

Как уточнил председатель ведомства, на совещании президенту республики было доложено об итогах работы по формированию ракетостроения в стране за последние пять лет. За этот период реализованы в том числе и такие проекты, как создание гранатометного комплекса "Сапфир", зенитно-ракетного комплекса "Бук-МБ2", принятого на вооружение в белорусской армии, с первой отечественной зенитно-управляемой ракетой дальностью более 70 км. "Сегодня комплекс серийно производится, интерес к нему очень большой", - сказал Пантус.

"Далее мы продолжали работу по целому ряду иных, закрытых поручений, - добавил он. - Очень много работали над созданием школы ракетостроения. Продолжали работу по обучению специалистов, в том числе в России". Многие из этих специалистов уже работают на отечественных предприятиях. Деятельность по развитию белорусской школы ракетостроения будет продолжена, заверил руководитель комитета.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко напомнил, что комплекс "Орешник", который Россия обещала поставить Белоруссии до конца года, способен нести и ядерные боезаряды.