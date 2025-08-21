Президент Турции внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между Россией и Украиной, а также многие региональные и мировые события, включая актуальную обстановку в секторе Газа. Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению украинско-российской войны путем установления справедливого мира продолжаются и что он внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне", - сообщила канцелярия.

Эрдоган также заявил Макрону, что "Турция готова поддержать любые усилия в рамках переговоров о мире между Украиной и Россией".

Говоря о ситуации в секторе Газа, Эрдоган указал, что "Турция стремится обеспечить прекращение огня в Газе, где происходит крупная гуманитарная катастрофа, и что крайне важно обуздать безрассудство Израиля, который ускорил реализацию своего плана по оккупации сектора".

Ранее Эрдоган неоднократно заявлял о готовности содействовать мирному процессу по Украине. Это касается и организации возможных переговоров на уровне лидеров, которые Турция могла бы принять на своей территории.