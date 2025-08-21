Верховная рада приняла соответствующий закон

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Принятый Верховной радой закон о национальной памяти признает государственными награды, учрежденные украинскими националистическими организациями в XX веке, в том числе сотрудничавшими с нацистами. Текст закона опубликован на сайте Рады.

"Награды, учрежденные УНР (созданная в 1917 г. Украинская народная республика - прим. ТАСС) и УГВР (УГОС, созданный в 1944 г. и сотрудничавший с фашистами Украинский главный освободительный совет - прим. ТАСС), которыми до 1991 года награждались борцы на независимость Украины в XX веке, признаются государственными наградами Украины", - говорится в сообщении.

Украинская народная республика была создана в ноябре 1917 года на юго-западных территориях Российской империи, фактически прекратила свое существование в 1920 году после занятия Красной армией территории Украины. Формально продолжала существовать в изгнании.

Украинский главный освободительный совет был создан в 1944 году Организацией украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотрудничал с нацистами на финальном этапе Великой Отечественной войны, затем в эмиграции - с западными разведками в борьбе против СССР.