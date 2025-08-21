Помимо этого, ни один из свидетелей не указал напрямую участие Евгении Гуцул в инкриминируемых действиях, рассказала Наталья Байрам

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. В приговоре, вынесенном главе Гагаузии Евгении Гуцул, которая осуждена на семь лет тюрьмы, нет доказательств ее вины. Об этом заявила журналистам ее адвокат Наталья Байрам, которая ознакомилась с полученным в суде текстом вердикта, после чего оспорила его в Апелляционной палате Кишинева.

"В приговоре отсутствуют доказательства, подтверждающие вину Евгении Гуцул. Помимо этого, ни один из свидетелей не указал напрямую участие главы автономии в инкриминируемых действиях. В этом деле нарушены базовые принципы Европейской конвенции - право на справедливый суд и на рассмотрение дела независимым судьей. Все эти принципы попраны, поэтому приговор является незаконным", - подчеркнула Байрам. Она выразила надежду, что жалоба будет рассмотрена в кратчайшие сроки и будет вынесено справедливое решение.

Сторонники блока оппозиционных партий "Победа" ежедневно проводят митинги у здания тюрьмы в Кишиневе, требуя освобождения Гуцул. Власти препятствуют протестам - в минувшую субботу стражи порядка разогнали митинг сторонников Гуцул у железнодорожного вокзала и снесли установленные ими палатки. Полиция сообщила о задержании 69 человек во время этой акции, более сотни были оштрафованы.