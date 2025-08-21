Армен Григорян уверен в том, что в регионе уже установлен мир

ЕРЕВАН, 21 августа. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу последние договоренности Армении и Азербайджана, достигнутые 8 августа в Вашингтоне в рамках мирного процесса. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза Армении.

"Григорян представил собеседнику достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность в том, что в регионе уже установлен мир, что отвечает интересам всех стран региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Григорян также рассказал о разблокировании региональных коммуникаций и экономических возможностях, которые будут предоставлены в результате этого, подчеркнув их важность с точки зрения интересов всех стран.

В Совбезе отметили, что Шойгу представил итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и дальнейшие действия. Собеседники также обсудили вопросы армяно-российской повестки.

Подписанные соглашения в США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Текст соглашения, который должен положить конец более чем 30-летнему противостоянию, был согласован еще весной, однако Азербайджан настаивал на выполнении ряда условий до подписания документа, в частности, на внесении поправок в Конституцию Армении, исключающих территориальные претензии к Баку. В Ереване отвергали обвинения со стороны Баку в наличии территориальных претензий, но Пашинян заявлял, что его правительство намерено инициировать принятие новой конституции, которая должна иметь "региональный характер".