Рада ограничила доступ к данным о недвижимости

Законопроект усложняет работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных, заявили в Центре противодействия коррупции Украины

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) Украины.

По данным организации, закон на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам. "Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных", - отмечается на странице ЦПК в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Закон также повлияет и на обычных граждан, которые захотят купить недвижимость, потому что выяснить перед покупкой, действительно ли она принадлежит определенной строительной компании, будет сложно.

"Но этот документ облегчит жизнь как коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, так и может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости", - отмечают в ЦПК.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов. Политики из США и ЕС заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Киеву средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.