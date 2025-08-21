Апелляционная палата пока не назначила сроки рассмотрения жалобы адвокатов Гуцул

Депутат парламента Молдавии Регина Апостолова сообщила, что приговор является заказом президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Сроки рассмотрения Апелляционной палатой Кишинева жалобы адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул еще не назначены. Об этом заявила на митинге протеста, который ежедневно проводят у тюрьмы сторонники блока оппозиционных партий "Победа", депутат парламента Молдавии Регина Апостолова.

"Апелляционная палата еще не назначила сроки рассмотрения жалобы адвокатов. Но мы рассчитываем, что эти политически мотивированные дела будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и надеемся на решение в пользу наших коллег. 70 томов уголовного дела не содержат доказательств их вины: свидетели их не знают, финансовые операции с ними не проводились, а показания вошли в более 400 страниц дела", - сказала Апостолова.

Она подчеркнула, что приговор стал заказом от президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности, которые развернули борьбу с Гуцул с момента, когда она победила на выборах главы Гагаузии. "Они борются не с личностью, а с нашей идеологией, с гагаузским народом и автономией. Сегодня мы видим, что правящая партия теряет авторитет, за последние годы он сократился почти вдвое. Особенно после суда 5 августа, когда Гуцул и [осужденную по тому же делу Светлану] Попан приговорили к семи и шести годам тюрьмы. Решение суда вызвало недовольство даже за пределами Молдовы, в странах СНГ и среди диаспоры", - подчеркнула Апостолова.

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет.

Сторонники блока оппозиционных партий "Победа" ежедневно проводят митинги у здания тюрьмы в Кишиневе, требуя освобождения Гуцул и Попан. Власти препятствуют протестам - в минувшую субботу стражи порядка разогнали митинг сторонников Гуцул у железнодорожного вокзала и снесли установленные ими палатки. Полиция сообщила о задержании 69 человек во время этой акции, более сотни были оштрафованы.

Отношения главы Гагаузии с молдавским руководством обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.