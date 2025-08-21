Президент США намерен объединиться с Россией против Китая, считает профессор Чикагского университета

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уважает своего российского коллегу Владимира Путина и хочет наладить с ним и Россией хорошие отношения. Такое мнение в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, еще во время первого президентского срока в период с 2017 по 2021 год Трамп хотел поддерживать хорошие отношения с российским лидером и Россией в том числе для того, чтобы объединиться с ней против Китая. Теперь Трамп намерен продолжить этот курс просто потому, что президент РФ "ему по душе". Путин нравится Трампу, потому что он сильный человек, влиятельный политик и "первоклассный стратег, а Трамп относится к той категории людей, которым нравится власть", считает Миршаймер.

"Когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с влиятельным игроком в системе, и он это понимает и уважает Путина. Он хочет иметь хорошие отношения с Путиным. Вот что на самом деле происходит", - отметил эксперт.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.