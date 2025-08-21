Президент Сербии отметил, что она должна пройти в ближайшее время

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ходе разговора с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко обсуждалась "встреча на высшем уровне руководства двух стран", которая, по его утверждению, должна пройти в ближайшее время.

"Мы обсудили все темы, представляющие интерес для обеих стран, особенно в свете встречи на высшем уровне между руководством двух стран, которая должна состояться в ближайшее время. Я подчеркнул, что мы по-прежнему привержены развитию дружественных отношений с Россией и полны решимости сохранить мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан, особенно в Боснии и Герцеговине", - написал Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Вучич заявлял, что он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Китай с 1 по 6 сентября, куда он приглашен председателем КНР Си Цзиньпином на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа над японской агрессией.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.