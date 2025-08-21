Офицеры обратили внимание на то, что в обеспечение больниц на юге анклава вносятся изменения для приема больных и раненых

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Офицеры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали связываться с медицинскими работниками и международными организациями на севере сектора Газа, чтобы подготовить эвакуацию населения города Газа в южную часть анклава перед началом операции в этом районе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля начала осуществлять предварительные звонки медицинским работникам и международным организациям на севере сектора Газа <...> в рамках подготовки эвакуации населения из города Газа в целях его безопасности <...> в южную часть сектора Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "офицеры обратили внимание медицинских работников на то, что в обеспечение больниц на юге сектора Газа вносятся изменения для приема больных и раненых", а также "увеличивается объем поставок необходимого медицинского оборудования в соответствии с запросами международных гуманитарных организаций".