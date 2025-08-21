США и Европа не хотят вступать в прямой конфликт с Россией, пишет издание

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Украина не получит от Запада гарантий безопасности весомей тех, что были в Будапештском меморандуме, потому что США и Европа не хотят вступать в прямой конфликт с Россией. Об этом пишет украинское издание "Страна".

"Страна" указывает, что западные державы и так оказывают значительную помощь Украине, предоставляя ей вооружения, разведданные, финансовую поддержку. При этом более чем за три года США и страны ЕС не вступили в открытый конфликт с Россией, поскольку опасаются ее ядерного арсенала. "Признаков того, что Запад готов к мировой ядерной войне ради Украины, нет абсолютно никаких, - указывается в статье. - Все поведение стран НАТО во главе с США с начала полномасштабного вторжения говорит ровно об обратном - воевать с Россией из-за Украины альянс не намерен".

Издание также отмечает, что в 1994 году, когда подписывался Будапештский меморандум, ограниченная поддержка Запада в виде вооружений и санкций казалась вполне достаточной, чтобы обеспечить территориальную целостность Украины, но с тех пор ситуация изменилась. В отсутствие же готовности США и ЕС воевать с Россией обсуждения отправки их войск на Украину теряют смысл. "На практике по причинам, описанным выше, никакие большие гарантии страны Запада Украине дать не могут. Подчеркнем - на практике. На бумаге же можно прописать все, что угодно. Но без готовности воплотить написанное в реальность это большого значения иметь не будет", - указывает "Страна".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предложила разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, "то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия и плюс отдельные страны - упоминалась Германия, упоминалась Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности".