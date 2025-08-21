МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона

В документе власти безосновательно обвиняют Москву в "намеренной провокации" и нарушении обязательств по соблюдению суверенитета республики

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. МИД Польши передал российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе польские власти безосновательно обвиняют РФ в "намеренной провокации" и нарушении "обязательств по соблюдению суверенитета Польши".

20 августа полиция сообщила о взрыве около 02:00 (03:00 мск) на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства на востоке Польши. Взрывной волной были выбиты окна в окрестных домах, никто не пострадал. Представитель региональной прокуратуры отметил, что следствию пока не удалось установить производителя и тип упавшего на кукурузное поле в 100 км от границы с Белоруссией беспилотника. Тем не менее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, не предъявляя доказательств, утверждал, что беспилотник был российским.