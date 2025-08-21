Снимок с президентом России был сделан во время их последней встречи на Аляске

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп сравнил свою фотографию с главой РФ Владимиром Путиным с кадром со встречи в 1959 году на тот момент американского вице-президента Ричарда Никсона и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Два похожих снимка Трамп опубликовал в Truth Social. Фотография с Владимиром Путиным была сделана во время их последней встречи на Аляске.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В новость внесена правка (18:08 мск) - передается с исправлением названия социальной сети во втором абзаце, верно - Truth Social.