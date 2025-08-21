Поводом стало нарушение их эмбарго против Израиля, отметил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси

ДОХА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", на этой неделе нанесли удары по двум судам в северной части Красного моря, которые нарушили введенный мятежниками запрет на работу с израильскими портами. Об этом сообщил лидер повстанцев Абдель Малек аль-Хуси.

"На текущей неделе мы провели две операции на севере Красного моря, в ходе которых атаковали два судна, нарушивших эмбарго", - сказал он в ходе обращения, которое транслировал принадлежащий "Ансар Аллах" телеканал Al Masirah. Лидер движения не уточнил, какие именно суда подверглись ударам.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.

28 июля военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы решили активизировать свои операции против Израиля и намеренны наносить удары по судам всех компаний, работающих с израильскими портами, в зоне досягаемости их вооружений.