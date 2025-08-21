Глава маронитской церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи сообщил, что визит Льва XIV в Ливан может состояться до конца ноября

ВАТИКАН, 21 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Поездка в Ливан Папы Римского Льва XIV будет сопряжена с апостольским визитом в Турцию. Как корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник в Ватикане, она планируется на конец ноября.

"Папа поедет в Турцию и Ливан", - поделился источник агентства.

Ранее о возможности приезда понтифика в Ливан сообщил викарий маронитского патриарха Антиохийского и всего Востока архиепископ Поль Набиль ас-Сайях. Глава маронитской церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос ар-Раи сообщил телеканалу Al Arabiya, что визит Папы Римского в Ливан может состояться до конца ноября.

От турецкой стороны известно, что поездка в Турцию будет приурочена ко дню Святого Андрея Первозванного, отмечаемому 30 ноября. Изначально в Турцию планировал поехать предшественник нынешнего Папы Франциск на торжества по случаю 1 700-летия первого Вселенского собора в Никее (современная Турция). Основные мероприятия во главе с Константинопольским патриархом Варфоломеем планировались на 25 мая, но о поездке так и не было объявлено из-за болезни Франциска, умершего 21 апреля в возрасте 88 лет. Взошедший на папский престол в мае Лев XIV сразу дал понять, что совершит эту поездку, но позже. Ожидалось также, что программа визита будет расширена и включит, помимо религиозной, официальную часть и встречи с руководством страны.

Примечательно, что совместные празднования 1 700-летия собора еще 10 лет назад задумал Франциск при встрече с Варфоломеем в Иерусалиме. Франциск неоднократно говорил и о желании посетить Ливан, к которому испытывал особо теплые чувства. "Эта поездка готовилась для Франциска", - добавил источник.

Достаточно символично, что реализует ее его преемник на престоле Святого Петра. Это также станет первой зарубежной поездкой для Льва XIV. Официально о ней Ватикан пока не объявлял.