ПРАГА, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала считает преждевременным вопрос о возможном участии чешских сил в миротворческой миссии на Украине. Его слова приводит информационное агентство ČTK.

"Вопрос о возможном участии Чехии в миротворческих подразделениях на Украине преждевременен, - отметил премьер. - Мира на Украине пока достичь не удалось и неясно, какой была бы вероятная международная миротворческая миссия". Важнейшей из гарантий безопасности для Украины, по его словам, стала бы сильная армия этой страны.

Президент Чехии Петр Павел заявил ранее, что считает возможным размещение на Украине чешских миротворцев, которые в составе международных сил обеспечивали бы соблюдение мирного соглашения.