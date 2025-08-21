По данным издания, посла Украины в Великобритании пытаются убедить либо не идти на выборы, либо идти в списке партии Владимира Зеленского

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского проводит большую работу, чтобы вынудить посла Украины в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного отказаться от идеи баллотироваться в президенты. Об этом изданию "Страна" сообщили источники в офисе Зеленского.

По их данным, офис убеждает Залужного либо не идти на выборы, либо идти в списке партии Зеленского. "Наши всячески пытаются вынудить его либо вообще не участвовать в выборах, либо идти с нами. Он не дает четкого ответа. Из-за этой намеренной или нет неопределенности генерал по-прежнему воспринимается как конкурент. И вся его активность, прежде всего - медийная, рассматривается сквозь призму возможной конкуренции на выборах", - говорит источник.

"Страна" напомнила, что высокие рейтинги Залужного давно вызывают серьезную ревность в офисе Зеленского. Даже после отставки с поста главкома и отъезда в Лондон, Залужного не оставляют в покое и периодически "полощут" в близких к офису Telegram-каналах, отмечает издание.

"Страна" также пишет, что появились слухи о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) намерен пойти на выборы во главе собственной политической силы, которая может отобрать голоса у партии Зеленского.

Выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти.

Накануне в СМИ распространилась информация о том, Залужный начал готовиться к участию в президентских выборах, а в Лондоне уже работает его штаб-квартира. Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали ЦИК Украины и надзорный избирательный орган Великобритании. В окружении Залужного попытались опровергнуть сообщения о создании предвыборного штаба в Лондоне. Однако еще 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Опросы, проводимые на Украине, регулярно дают ему преимущество перед Зеленским.