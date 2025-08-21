Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине

Американский лидер не стал вдаваться в детали

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут примерно через две недели изменить подход к России и конфликту на Украине, если решат, что добиться мирного урегулирования не удастся. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В интервью одной из американских радиостанций у него поинтересовались, будет ли мир на Украине. "Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход", - ответил глава администрации США, не вдаваясь в детали.