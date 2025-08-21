По данным издания "Зеркало недели", вице-президент США сделал два соответствующих предложения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил два варианта предоставления Украине гарантий безопасности, но они оба расстроили глав европейских государств. Об этом сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По словам источника издания, первый вариант, который предложил Вэнс, заключается в том, что Украине предоставляется помощь не только в виде вооружения, но и живой силы, если на нее нападут, по аналогии с 5 статьей НАТО. После этого предложения настроение присутствующих глав европейских стран сразу же упало, так как они не были к этому готовы, отмечает издание.

Второй вариант, предложенный Вэнсом, предполагал усиление украинской армии. Численность войск должна была составить около 350-400 тысяч, но при этом США отказываются их финансировать. Вместо этого США будут продолжать продавать оружие Европе, которая будет передавать его Украине. Источник издания рассказал, что это предложение тоже расстроило европейцев, потому что они представили суммы расходов.

Ранее европейское издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли смогут отправить войска на Украину из-за собственной политической слабости.

Отмечается, что их ближайшие союзники по Евросоюзу относятся скептически к идее развертывания войск на Украине. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, отвечающий за надзор за оборонным бюджетом, подчеркнул, что у страны "просто нет личного состава для крупного контингента" и "даже небольшое развертывание станет проблемой". Польша также не планирует участвовать в отправке войск, так как не хочет "ослаблять [военные] силы", которые находятся внутри страны.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.