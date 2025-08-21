AP: администрация Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона

По данным агентства, Госдеп готов аннулировать визы, если обнаружатся "признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа проверит более 55 млн человек, имеющих американские визы, на предполагающие высылку из страны нарушения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Государственный департамент, чьи слова приводит агентство, готов аннулировать визы при условии, если обнаружатся "признаки пребывания в стране после истечения срока, преступления, угрозы общественной безопасности, участие в террористической активности в любой форме или поддержка террористических организаций".

В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уведомило об аннулировании нескольких сотен тысяч разрешений на проживание и работу и предписала лишенным документов мигрантам покинуть территорию страны. Хозяин Белого дома также запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Полный запрет коснулся граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Кроме того, частичные ограничения затронули граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркмении.