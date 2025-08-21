Лула да Силва опроверг данные о наличии у него двойников и о клонировании

Президент Бразилии считает, что в стране работает "настоящая фабрика лжи"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что его политические соперники целенаправленно распространяют ложную информацию с целью его дискредитации.

"В нашей стране работает настоящая фабрика лжи. <…> Например, есть лживые утверждения о том, что я уже умер. Что я на самом деле клон. На днях я совершал пробежку по лестнице [в резиденции], после чего сказали, что это не Лула да Силва, а его двойник", - заявил глава государства, напомнив о видео, которое опубликовала его пресс-служба. На видео 79-летний бразильский лидер бежит во дворце Планалту, чтобы успеть встретить прибывшего с государственным визитом президента Эквадора Даниэля Нобоа.

"Я уже пятый по счету Лула да Силва. И дай бог, чтобы я был седьмым, восьмым, десятым. Я хочу дожить до 120 лет", - сказал он. По словам президента, политические противники очень недовольны его планами участвовать в выборах в 2026 году. "Мое первое президентство расстроило многих [соперников]. Два [президентских] срока [подряд] вызвали у них еще большее беспокойство. Третий [срок] на посту только углубил у них [это чувство]. Представьте, как они будут раздражены, если будет еще и четвертый срок. Так что готовьтесь", - заключил он.

Лула да Силва родился в 1945 году в штате Пернамбуку на северо-востоке Бразилии. В 1980 году основал Партию трудящихся, от которой был избран президентом и занимал этот пост два срока подряд с 2003 по 2011 год. В 2022 году он победил на выборах Жаира Болсонару и вернулся на пост президента 1 января 2023 года. Очередные президентские выборы в Бразилии пройдут в октябре 2026 года.