"Зеркало недели": НАБУ провело обыски у СБУ по делу Коломойского

По данным следствия, некий Богдан Якимец передавал информацию от Службы безопасности Украины адвокатам бизнесмена по его делу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

По данным следствия, некий Богдан Якимец передавал информацию от СБУ адвокатам Коломойского по его делу. Якимец, по согласованию с офисом Владимира Зеленского, был связным между Коломойским и начальством СБУ.

Коломойский находится под стражей на Украине. Его задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Затем против него выдвинули новое обвинение - в завладении средствами Приватбанка. 7 мая 2024 года в отношении бизнесмена было заведено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства адвоката Сергея Карпенко, который работал на миллиардера Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Планы убийства адвоката не были доведены до конца.