В партии заявили, что будут использовать все имеющиеся средства правового государства для защиты "от необоснованных государственных оскорблений"

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подала жалобу в Федеральный конституционный суд ФРГ с целью оспорить классификацию Федерального ведомства по охране конституции (контрразведка), которое подозревает ее в экстремизме.

В 2019 году деятельность АдГ была классифицирована как "заслуживающая проверки", с 2021 года оценка пересмотрена и заменена на "вызывает подозрения". 22 июля 2025 года Федеральный административный суд Германии вновь отклонил кассационную жалобу партии против классификации, которую контрразведка использует на основании более раннего решения суда. "Сегодня АдГ подала в Федеральный конституционный суд комплексную конституционную жалобу, заявив о ряде нарушений основных прав, а также о нарушениях элементарных конституционных принципов верховенства права", - говорится в заявлении АдГ.

"Альтернатива для Германии" будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства правового государства, чтобы защитить себя и, прежде всего, своих членов от необоснованных государственных оскорблений со стороны Федерального ведомства по охране конституции", - заявили сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой несовместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд. В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.