Ньянкой Аба отметил, что отношения между странами находятся на отличном уровне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Гвинейская Республика считает отличным уровень сотрудничества с Россией в военной сфере и настроена на его укрепление. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба.

"Гвинейско-российские отношения находятся на отличном уровне. Как я уже говорил, это касается политики, культуры, военного сотрудничества - всех сфер", - сказал дипломат.

Он отметил, что "посольство прилагает усилия, чтобы еще больше укрепить сотрудничество между страной-партнером Российской Федерацией и Гвинейской Республикой".

В 2001 году между Москвой и Конакри было заключено соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в 2018 году - о военном сотрудничестве. С советских времен на вооружении гвинейской армии находятся российские танки, самолеты, военные корабли. Российские компании оказывают содействие в ремонте и модернизации военной техники.