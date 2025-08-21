При этом бывший американский лидер выражал уверенность, что авиаудары Соединенных Штатов или России с целью уничтожения террориста, "не будут эффективным", говорится в архивных материалах

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Билл Клинтон, который был 42-м президентом США, на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в 2000 году заявлял, что Москве и Вашингтону нужно выработать стратегию совместной борьбы против террориста Усамы бен Ладена. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, обнародованные общественной исследовательской организацией National Security Archive ("Архив по национальной безопасности") при столичном Университете имени Джорджа Вашингтона.

"Что касается Соединенных Штатов, мы в большей степени затронуты действиями бен Ладена, и здесь России и США нужна скоординированная стратегия", - приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Документ, как уточняется, был подготовлен сотрудниками Белого дома.

Клинтон предлагал Путину "выработать всеобъемлющий подход к действиям против бен Ладена". Вместе с тем он выражал уверенность в том, что авиаудары США или России с целью уничтожения террориста, "не будут эффективным".

Бен Ладен являлся главарем террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Власти США предлагали награду в размере $25 млн за информацию, которая бы позволила задержать или уничтожить его. Бен Ладен был ликвидирован в мае 2011 года в своем доме в Абботабаде в результате проведенной США спецоперации.