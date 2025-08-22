Лидер КНДР вручил награды корейским участникам операции в Курской области

Ким Чен Ын отметил высокий боевой дух бойцов

СЕУЛ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил звания героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии, принявшим участие в операции по освобождению Курской области от украинских формирований. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подобная церемония стала первой и состоялась в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Секретари ЦК ТПК встречали военных и дарили им цветы. В мероприятии приняли участие не только командиры и бойцы, но и семьи павших военнослужащих. С речью выступил председатель государственных дел.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил выдающуюся доблесть и благородную самоотверженность наших военнослужащих, проявленную в зоне операции под градом пуль и снарядов, называя их несравненными героями, а войска зарубежных операций - героическими войсками", - информировало агентство. Ким Чен Ын отметил массовый героизм и назвал командиров гордостью корейского народа. По его словам, участники операции за рубежом "сражались смело, как подобает корейцам и Корейской народной армии".

Он отметил высокий боевой дух бойцов. Лидер КНДР предложил почтить минутой молчания павших солдат и встретился с семьями, понесшими утрату. От лица участников зарубежной операции выступил командующий силами специального назначения генерал-полковник сухопутных войск КНА Ким Ён Бок.

"Товарищ Ким Чен Ын лично присвоил звание Героя КНДР лучшим военным командирам, которые вели к победе боевые подразделения вооруженных сил Республики в оперативной зоне за рубежом, и отличившимся солдатам", - сообщило агентство. В соответствии с указом президиума Верховного народного собрания были вручены ордена и медали. Ким Чен Ын отметил, что заслуги подразделений Корейской народной армии на поле боя за рубежом привлекли внимание всего мира.

По словам лидера народной республики, боевые действия за рубежом "в полной мере подтвердили мощь героической Корейской народной армии", Центральный комитет Трудовой партии Кореи считает, что вооруженные силы продемонстрировали готовность к войне. По мнению партии, которое озвучил Ким Чен Ын, Корейская народная армия выдержала "самую строгую в своей 70-летней истории проверку".