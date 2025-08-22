Президент Венесуэлы объяснил свое решение "угрозой американского империализма"

КАРАКАС, 22 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации Боливарианской национальной милиции в связи с угрозой со стороны США, направленной на дестабилизацию положения в стране.

"Я созываю в военных штабах, на центральных площадях и в штабах 15 751 народной базы комплексной обороны мобилизацию Боливарианской национальной милиции 23 и 24 августа", - сообщил Мадуро в выступлении перед ополченцами, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

"Перед преступной угрозой американского империализма Венесуэла вновь одержит победу", - заверил глава государства. "Там империализм с его угрозами, криками и психологической войной; здесь мы с нашей силой, мощью и правом на мир", - сказал Мадуро и подчеркнул, что гарантией успеха станет "единство военных, народа и полиции".

Венесуэльский лидер указал на необходимость "отстоять историческое право на построение собственной экономической, политической, культурной, социальной и военной модели" и права Латинской Америки "на независимость и суверенитет".

Боливарианская национальная милиция, по сообщению Мадуро, насчитывает более 4,5 млн ополченцев.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться у берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп готов задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотических веществ из Венесуэлы. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cártel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов.