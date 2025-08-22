Москва с большой долей вероятности отклонит гарантии безопасности, предусматривающие участие только НАТО и стран Европы, отметил политический обозреватель, бывший вице-президент Китайского института современных международных отношений

ШАНХАЙ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Отказ Владимира Зеленского от нейтральных гарантов безопасности Украины в пользу западноевропейских стран ставит под сомнение его желание установить устойчивый мир. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил политический обозреватель, бывший вице-президент Китайского института современных международных отношений Ван Цзайбан.

"Это заявление Зеленского кажется весьма забавным, - сказал Ван Цзайбан, комментируя отказ Киева от Китая в качестве гаранта безопасности Украины. - Оно лишь говорит о том, что Зеленский не хочет немедленно прекратить войну, подписать мирный договор и установить прочный мир". По его словам, Россия с большой долей вероятности отклонит гарантии безопасности, предусматривающие участие только НАТО и европейских стран.

Механизм гарантий безопасности, состоящий исключительно из стран Североатлантического альянса, лишь обеспечит прикрытие для будущего военного ответа Киева, указал эксперт. Привлечение к подобному механизму Китая, Бразилии, Индии, Турции или других нейтральных сторон фактически разрушили бы мечты Украины о вступлении в НАТО, подчеркнул Ван Цзайбан.

"Его заявление свидетельствует о том, что он пытается найти способы завлечь НАТО на Украину, сделать Украину частью системы НАТО", - добавил он.

Как сообщило ранее издание РБК-Украина, Владимир Зеленский выступает против включения Китая в число возможных гарантов безопасности Украины.