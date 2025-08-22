По информации телеканала, операция проводится ввиду усиления давления администрации американского президента Дональда Трампа на венесуэльского лидера Николаса Мадуро

ДОХА, 22 августа. /ТАСС/. Американские корабли могут к выходным достичь берегов Венесуэлы в рамках операции по борьбе с наркокартелями. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Президент Трамп был предельно ясен и последователен. Он готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности", - заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По информации телеканала, операция проводится ввиду усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп обвиняет Мадуро в преступлениях, предположительно, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, проинформировало о том, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться у берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Корабли будут вести разведывательные и наблюдательные миссии, а также в случае необходимости наносить точечные удары. На борту находятся около 4,5 тыс. военнослужащих.