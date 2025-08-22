Политик считает, что наиболее разумным вкладом Германии в завершение конфликта была бы полная остановка финансирования и поставок оружия Зеленскому

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Германии должно окончательно прекратить масштабную финансовую и военную помощь Киеву в целях урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказала внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен.

"Наиболее разумным вкладом Германии в дело мира было бы окончательное прекращение огромных финансовых выплат и масштабных поставок оружия на Украину. Отказываясь от участия в дипломатических инициативах, канцлер [ФРГ Фридрих] Мерц внес значительный вклад в международную изоляцию Германии и Европы", - отметила Дагделен.

При этом она подчеркнула, что ФРГ не является подходящей площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Берлин не является подходящим местом для переговоров. Правительство Германии явно встало на сторону Украины в этой прокси-войне", - резюмировала политик.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Как позднее отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Трамп и его команда после саммита на Аляске стали гораздо глубже подходить к украинскому урегулированию, "понимая, что необходимо устранить первопричины [конфликта]".