ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Главы государств и правительств более чем 20 стран и 10 международных организаций примут участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Об этом сообщил на пресс-конференции помощник главы МИД КНР (в ранге замминистра) Лю Бинь.

"Председатель КНР Си Цзиньпин соберется с главами более чем 20 зарубежных стран и 10 международных организаций на берегах реки Хайхэ, чтобы обобщить успешный опыт деятельности ШОС, содействовать ее развитию и реструктуризации, объединить ее участников для сотрудничества и совместной работы", - отметил дипломат.

Он уточнил, что на саммит приедут президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Пакистана Шахбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Мальдив Мохамед Муиззу, премьер-министр Непала Шарма Оли, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь.

На мероприятие приглашены главы международных организаций и многосторонних механизмов, в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Саммит ШОС пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября.