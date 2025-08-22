Невозможно предугадать, что будет завтра, отметил президент республики

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Азербайджан хочет мира, но в любой момент должен быть готов к войне. Об этом на встрече с жителями Кельбаджарского района страны заявил президент республики Ильхам Алиев.

"Мы не хотим вoйны. Мы хотим мира", - сказал он.

При этом, по словам Алиева, Азербайджан должен быть бдительным.

"Мы в любой мoмент должны быть готовы к войне, потому что ход процессoв в мире таков, что невозможно предугадать, что будет зaвтра. Гарант нашей безопасности - мы сами, государствo, народ и наши Вооруженные cилы", - отметил он.