Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто расценил это как попытку втянуть Будапешт в войну

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Нефтепровод "Дружба" вновь подвергся нападению Вооруженных сил Украины, поставки нефти из России в Венгрию прекращены. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, расценив такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

"Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе - уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну. Это не сработает! Мы продолжим поддерживать мирные усилия и защищать наши национальные интересы!" - добавил Сийярто.

В начале этой недели Украина уже наносила удары беспилотниками по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", который пришлось ремонтировать российским специалистам. Поставки нефти в Венгрию прерывались на двое суток. Сийярто поддерживал контакты по этому вопросу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Венгрия охарактеризовала действия Украины как "возмутительные и неприемлемые" и дала понять, что может прекратить экспорт электроэнергии в эту страну.