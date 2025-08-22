Глава движения "Другая Украина" порекомендовал ознакомиться со статьей российского лидера Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Европейцы пугают свое население тем, что Россия не остановится на Украине, но это совершенно не соответствует позиции Москвы. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Основной аргумент этих недополитиков в том, что раз [президент РФ] Владимир Путин не согласен на безоговорочное прекращение огня, то он и мира не хочет. А из этого делается уже совсем бредовый вывод, что Россия на Украине не остановится и дойдет до Лиссабона, и с этим надо что-то делать. Пока [президента США Дональда] Трампа в этом бреде убедить не удалось, но "коалиция желающих войны" очень старается", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По словам политика, "«коалиции желающих войны», прежде чем делать хоть какие-то заявления по поводу позиции Владимира Путина, следует тщательно ознакомиться со статьей российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», чтобы не выглядеть так же жалко и ничтожно, как политический клоун [Владимир] Зеленский". Как отметил Медведчук, в этой статье от 12 июля 2021 года "они найдут все ответы на вопросы об урегулировании украинского кризиса".