МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы страны. Инициатором закона стала премьер-министр Юлия Свириденко, следует из карточки документа на сайте парламента.

Сейчас за незаконное пересечение границы на Украине есть только административная ответственность в виде штрафа до $206 или ареста до 15 суток. В пояснительной записке к законопроекту кабмина предлагается изменить эту меру и увеличить размер штрафов - от 51 000 до 170 000 гривен ($1,2 тыс. - $4,1 тыс.), а также ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет. Еще дополнительные три года тюрьмы украинцам смогут дать за порчу пограничной инфраструктуры при попытке бегства.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.