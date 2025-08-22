В Индонезии нашли возможный источник заражения креветок, поставляемых в США

Министр охраны окружающей среды республики Ханиф Файсол Нурофик отметил, что потенциальный источник обнаружили на одном из предприятий по производству креветок

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Власти Индонезии в ходе расследования выявили потенциальный источник радиоактивного заражения экспортируемых в США креветок, в которых ранее был обнаружен изотоп цезия. Об этом заявил министр охраны окружающей среды республики Ханиф Файсол Нурофик.

"Мы проведем тщательное расследование, поскольку неожиданное появление цезия при переработке креветок представляет серьезную опасность", - приводит его слова агентство Antara. Как отметил глава ведомства, потенциальный источник заражения был обнаружен на одном из предприятий по производству креветок в ходе проверки, проводимой министерством морских дел и рыбного хозяйства.

Ранее на этой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) обнаружило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value производства индонезийской компании BMS Foods. Изотоп присутствовал в контейнерах с креветками в нескольких американских портах. В FDA обвинили производителя в нарушении технологии производства и правил хранения товара.

Как сообщил портал Axios, крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart приняла решение изъять из продажи в магазинах 14 штатов креветки, в которых может содержаться изотоп цезия.

Цезий-137 может повысить риск развития раковых заболеваний у человека.