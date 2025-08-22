Казем Джалали отметил, что в этих атаках погибли иранские высокопоставленные военные

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Реальной целью военной операции Израиля против Ирана была смена власти, а не предотвращение создания ядерного оружия. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

"Мы в то время проводили непрямые переговоры с представителями США. И как раз в дни проведения этих переговоров мы столкнулись с безжалостной атакой сионистского режима. Несмотря на то, что они сказали, что это было для того, чтобы Иран не смог создать атомное оружие, [реальная] цель израильского режима - это изменение власти в Иране", - сказал он на открытии Каспийского медиафорума.

Посол отметил, что в этих атаках погибли иранские высокопоставленные военные. "Они также пытались атаковать некоторые военные центры, чтобы они не функционировали. Но наш верховный лидер, главнокомандующий в течение очень короткого времени назначил новых командиров на эти позиции. И мы через 17 часов смогли провести первую ответную атаку", - указал Джалали.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

О форуме

Каспийский медиафорум открылся сегодня в Астрахани. Он проводится с 2015 года. ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.