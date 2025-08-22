Посол Ирана в РФ выразил благодарность Москве за осуждение атак Израиля и США

Казем Джалали отметил, что "две страны, которые имеют атомное оружие, атаковали страну, которая хочет иметь только мирный атом"

АСТРАХАНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Тегеран благодарит Москву за прямое осуждение израильских и американских атак на иранские ядерные объекты. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали.

"Очень смешная картинка в этой войне - то, что две страны, которые имеют атомное оружие, атаковали страну, которая хочет иметь только мирный атом. Мы очень благодарны РФ. Во время этих атак Москва очень прямо осуждала эти атаки на атомные объекты и со стороны сионистского режима, и со стороны США", - сказал он, выступая на открытии Каспийского медиафорума.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

О форуме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите пятерки стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана каспийская редакция и экспертный клуб, также регулярно осуществляется обмен информацией. Организаторы форума - правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ.

ТАСС - генеральный информационный партнер медиафорума. Трансляция мероприятий будет организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.