Из них €34 пойдет на приобретение новых вооружений

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Бельгия намерена выделить на военные нужды €140 млрд до 2035 года, из них €34 - на приобретение новых вооружений, включая самолеты, корабли и беспилотные системы. Об этом говорится в опубликованном Министерством обороны Бельгии документе "Стратегическое видение", который был разработан под руководством министра обороны страны - фламандского националиста Тео Франкена.

"На оборонные нужды будет выделено €140 млрд на период до 2035 года. €34 млрд будет выделено на приобретение новых военных возможностей", - говорится в документе.