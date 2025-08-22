В МВД страны отметили, что заявка на финансирование была подана в Еврокомиссию на основании фактических расходов, понесенных ведомствами

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделила Финляндии свыше €1,8 млн, чтобы компенсировать расходы, связанные с ремонтом поврежденного электрокабеля EstLink 2, пролегающего по дну Финского залива. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

"Европейская комиссия выделила Пограничной службе Финляндии, полиции, Силам обороны Финляндии и Агентству транспорта и связи Traficom в общей сложности €1 833 075 в качестве чрезвычайного финансирования для покрытия расходов, понесенных этими органами в связи с ремонтом повреждения электрокабеля EstLink 2", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В МВД отметили, что заявка на финансирование была подана в ЕК на основании фактических расходов, понесенных ведомствами.

25 декабря 2024 года энергетический кабель EstLink 2, пролегающий по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, был отключен в аварийном порядке. Полиция и пограничная служба Финляндии задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в причастности к повреждению кабеля. Позднее газета Postimees сообщила, что эстонские компании уведомили о повреждении трех кабелей между Финляндией и Эстонией. 2 марта финские власти сняли арест с танкера Eagle S.