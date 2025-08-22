Если российская и украинская стороны договорятся и решат приехать, в Белоруссии "хоть завтра все организуют на должном уровне, отметил президент республики

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов предоставить площадку для встречи российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство БелТА.

В беседе с журналистами Лукашенко признался, что считает Минск идеальным местом для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, но "не болеет хотелками" организовать там встречу Путина и Зеленского. По его словам, если российская и украинская стороны договорятся и решат приехать, в Белоруссии "хоть завтра все организуют на должном уровне".