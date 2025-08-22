Когда телефонная связь прервалась, белорусский президент в шутку сказал американскому коллеге, что в их разговор "вмешались какие-то враги"

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с журналистами историей, как пошутил во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам белорусского президента, спустя довольно короткое время связь прервалась, и Трамп перезвонил снова. "Я говорю: "Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор", - рассказал Лукашенко о возобновлении диалога.

Как передает БелТА, речь шла в том числе о переговорах президентов РФ и США на Аляске, которые должны были состояться вскоре, а также о визитах представителей Вашингтона в Минск и их переговорах с президентом Белоруссии.