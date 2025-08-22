Президент США выразил поддержку Венгрии и Словакии и подтвердил, что считает премьер-министра своим большим другом

БУДАПЕШТ, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с нанесением Украиной ударов по нефтепроводу "Дружба". Об этом свидетельствует послание, направленное из Вашингтона в Будапешт и опубликованное политическим советником и однофамильцем венгерского премьера Балажом Орбаном.

"Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого", - написал от руки Трамп в ответ на письмо Орбана о нападениях ВСУ на инфраструктуру нефтепровода, по которому сырье из России поступает в Венгрию и Словакию. Фотокопию этого документа, присланного из Белого дома в офис венгерского премьера, Балаж Орбан разместил на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Трамп выразил поддержку Венгрии и Словакии и подтвердил, что считает Орбана своим большим другом. Президент США подписал свой ответ: "Дональд" - а затем поставил свою обычную подпись.

Балаж Орбан не уточнил, когда премьер Венгрии направил свое краткое послание в Вашингтон и когда получил ответ, но, судя по тексту, это произошло в начале текущей недели, когда ВСУ продолжали нападения на нефтепровод "Дружба". "Пять дней назад, как раз накануне исторического саммита президентов [США и РФ Дональда] Трампа и [Владимира] Путина на Аляске, Украина нанесла удары беспилотниками по нефтепроводу "Дружба" в России. По этому нефтепроводу осуществляются поставки в Венгрию и Словакию - две страны, у которых нет других способов снабжения сырой нефтью. Венгрия поставляет на Украину электроэнергию и бензин, а она в ответ бомбит нефтепровод, по которому идут поставки в нашу страну. Это очень недружественные действия!" - написал Орбан, пожелав Трампу успехов в его стремлении к миру.

В пятницу Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с требованием заставить Украину прекратить нападения на нефтепровод "Дружба".